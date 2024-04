Obchodný prebytok Švajčiarska v marci aj v 1. štvrťroku vzrástol

Zürich 18. apríla (TASR) - Prebytok zahraničnoobchodnej bilancie Švajčiarska v marci 2024 vzrástol, keďže vývoz klesol menej ako dovoz. A zvýšil sa aj za celý 1. štvrťrok. Oznámil to vo štvrtok švajčiarsky colný úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Obchodný prebytok Švajčiarska sa v marci 2024 zvýšil na 2,8 miliardy švajčiarskych frankov (2,89 miliardy eur) zo smerom nahor revidovaných 2,3 miliardy CHF v predchádzajúcom mesiaci. Vývoz sa v reálnom vyjadrení medzimesačne znížil o 1,7 % a dovoz o 2,3 %.



Vývoz do Severnej Ameriky pritom v sledovanom období stúpol o 1,3 % a do Európy o 0,3 %, ale vývoz do Ázie sa znížil o 8,9 %. Dovoz zo Severnej Ameriky v marci klesol, zatiaľ čo dovoz z Európy sa zvýšil o 0,2 %.



Za celý 1. štvrťrok prebytok švajčiarskeho zahraničného obchodu vzrástol na 8,6 miliardy CHF z 8,1 miliardy CHF v predchádzajúcom 4. kvartáli 2023 a z 8,4 miliardy CHF v prvých troch mesiacoch minulého roka.



V reálnych číslach sa vývoz zvýšil o 0,6 % po poklese o 0,5 % vo 4. štvrťroku. Pokles dovozu sa zároveň zmiernil na 0,2 % z 0,7 %.



Separátna správa Federácie švajčiarskeho hodinárskeho priemyslu ukázala, že export hodiniek v marci prudko klesol o 16,1 % na dve miliardy CHF. A za celý 1. štvrťrok sa znížil o 6,3 %.



(1 EUR = 0,9693 CHF)