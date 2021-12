Obchodný prebytok Švajčiarska v novembri klesol

Zürich 21. decembra (TASR) - Prebytok zahranično-obchodnej bilancie Švajčiarska v novembri 2021 klesol, keďže import vzrástol viac ako export. Dosiahol pritom najnižšiu úroveň za sedem mesiacov. Informoval o tom v utorok švajčiarsky colný úrad. Zároveň separátne údaje ukázali, že aj prebytok bežného účtu krajiny sa v 3. kvartáli zvýšil.



Podľa najnovších štatistík kladné saldo zahraničného obchodu Švajčiarska v novembri 2021 kleslo na 4,2 miliardy švajčiarskych frankov (4,03 miliardy eur) z revidovaných 4,3 miliardy CHF v predchádzajúcom mesiaci v dôsledku slabnúceho globálneho dopytu.



Vývoz pritom medzimesačne vzrástol o 4 %, zatiaľ čo dovoz sa zvýšil o 5,6 %.



Spomedzi hlavných obchodných partnerov Švajčiarska sa v novembri zvýšil export do Európskej únie (EÚ) o 90,2 %, Spojeného kráľovstva (o 1,1 %), Japonska (33,9 %) a USA (21,1 %), ale do Číny klesol (-0,6 %).



Dovoz vzrástol v prípade EÚ o 9,4 %, Japonska o 10,8 % a Číny o 4,1 %. Klesol však z USA (-17,2 %) a Spojeného kráľovstva (-9,2 %).



Zo separátnych údajov tiež vyplýva, že prebytok bežného účtu platobnej bilancie Švajčiarska sa v 3. štvrťroku 2021 zvýšil na 24,38 miliardy CHF zo 14,56 miliardy CHF v rovnakom období minulého roka.



Prebytok v obchode s tovarom za tri mesiace do konca septembra 2021 prudko vzrástol na 32,26 miliardy CHF z minuloročných 13,23 miliardy CHF, deficit bilancie služieb sa znížil na 2,37 miliardy CHF z 2,64 miliardy CHF.



Na druhej strane, deficit sekundárnych príjmov sa prehĺbil na 3,79 miliardy CHF z 1 miliardy CHF a v prípade primárnych príjmov zaznamenalo Švajčiarsko v 3. kvartáli deficit 1,71 miliardy CHF po vlaňajškom prebytku 4,97 miliardy CHF.



(1 EUR = 1,0408 CHF)