Obchodný prebytok Švajčiarska vlani klesol o viac než štvrtinu

Bern 24. januára (TASR) - Obchodný prebytok Švajčiarska klesol v minulom roku o viac než štvrtinu. Export síce vzrástol, tempo rastu dovozu však bolo omnoho vyššie. Uviedla to v utorok švajčiarska colná správa. Informoval o tom portál RTTNews.



Prebytok zahraničného obchodu Švajčiarska dosiahol za minulý rok 43,5 miliardy švajčiarskych frankov (43,44 miliardy eur). Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o 25,64 %. Hodnota exportu síce vzrástla vďaka rastu cien o 7,2 %, hodnota dovozu však vyskočila až o 16,8 %.



Pod slabší rast vývozu sa podpísal najmä pokles hodnoty exportu vozidiel a vyvážaných chemických výrobkov a farmaceutík. V prvom prípade klesol vývoz o 6,9 % a v druhom o 4,4 %. Navyše, rast vývozu šperkov sa prudko spomalil. Zatiaľ čo v roku 2021 rast týchto výrobkov dosiahol 38 %, v roku 2022 vzrástla hodnota exportu šperkov o 21,3 %.



Vývoj v poslednom mesiaci roka bol však lepší, než v tom predchádzajúcom. Export vzrástol medzimesačne o 5,7 %, zatiaľ čo v novembri o 2,7 % klesol. Dovoz sa zvýšil prvýkrát za tri mesiace, a to o 0,3 %.



(1 EUR = 1,0013 CHF)