Obchodný prebytok Švajčiarska vo februári klesol

Zürich 19. marca (TASR) - Prebytok zahraničnoobchodnej bilancie Švajčiarska vo februári 2024 klesol, keďže import vzrástol viac ako export. Oznámil to v utorok švajčiarsky colný úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa najnovších štatistík sa kladné saldo zahraničného obchodu Švajčiarska vo februári 2024 znížilo na 2,2 miliardy švajčiarskych frankov (2,28 miliardy eur) zo smerom nadol revidovaných 2,7 miliardy CHF v predchádzajúcom mesiaci.



Export pritom vzrástol medziročne o 0,1 % na 21,2 miliardy CHF a import stúpol o 2,9 % na 18,9 miliardy CHF.



Vývoz do Severnej Ameriky sa vo februári zvýšil o 1,3 %, zatiaľ čo vývoz do Európy klesol o 0,6 % a do Ázie o 3,6 %. Dovoz zo Severnej Ameriky vzrástol o 1,3 % a z Európy o 0,3 %.



(1 EUR = 0,963 CHF)