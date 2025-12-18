Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obchodný prebytok Švajčiarska vzrástol

Výsledky podporil fakt, že export krajiny vzrástol, zatiaľ čo dovoz sa znížil, pričom v predchádzajúcom mesiaci sa situácia vyvíjala presne opačne.

Autor TASR
Bern 18. decembra (TASR) - Švajčiarsko zaznamenalo v novembri rast obchodného prebytku na trojmesačné maximum. Výsledky podporil fakt, že export krajiny vzrástol, zatiaľ čo dovoz sa znížil, pričom v predchádzajúcom mesiaci sa situácia vyvíjala presne opačne. Informovali o tom servery RTTNews a tradingeconomics.

Obchodný prebytok Švajčiarska dosiahol v novembri 3 miliardy švajčiarskych frankov (3,21 miliardy eur). To je zhruba o pol miliardy frankov viac než v októbri a najvyššia hodnota od augusta.

Dopomohlo k tomu zlepšenie vývoja v exporte a zároveň horšie sa vyvíjajúci dovoz. Export vzrástol v novembri o 1,6 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci o 0,5 % klesol. Naopak, dovoz v novembri klesol o 0,8 % po tom, ako v októbri zaznamenal rast o 0,6 %.

Za rastom exportu je zvýšenie vývozu v oblasti chemického a farmaceutického priemyslu. Okrem toho vzrástol vývoz strojov a elektroniky.

(1 EUR = 0,9332 CHF)
