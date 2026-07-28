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Obchodný prebytok Švédska sa v júni medziročne výrazne oslabil
Prebytok obchodnej bilancie Švédska v júni klesol na 2,6 miliardy švédskych korún (235 miliónov eur) z úrovne 11,8 miliardy SEK, na ktorej bol v júni minulého roka.
Autor TASR
Štokholm 28. júla (TASR) - Prebytok švédskeho zahraničného obchodu sa v júni v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška prudko znížil, keďže dovoz rástol rýchlejšie ako vývoz. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a portálu tradingeconomics.
Prebytok obchodnej bilancie Švédska v júni klesol na 2,6 miliardy švédskych korún (235 miliónov eur) z úrovne 11,8 miliardy SEK, na ktorej bol v júni minulého roka. V máji bol obchodný prebytok krajiny v sume 2,1 miliardy SEK. Hodnota švédskeho vývozu sa v júni medziročne zvýšila o 12 %, ale dovoz sa posilnil výraznejšie, a to o 18 %.
Švédsky obchod s tovarmi s krajinami mimo Európskej únie (EÚ) v júni dosiahol prebytok v objeme 22,2 miliardy SEK. Obchod so štátmi EÚ však skončil deficitom na úrovni 19,6 miliardy SEK.
Za prvých šesť mesiacov tohto roka sa obchodný prebytok krajiny prudko znížil, a to na 8,2 miliardy SEK zo sumy 47,9 miliardy SEK, na ktorej bol v prvom polroku 2025. Vývoz Švédska za január až jún medziročne vzrástol o 3 %, ale dovoz sa zvýšil o 7 %.
(1 EUR = 11,0445 SEK)
Prebytok obchodnej bilancie Švédska v júni klesol na 2,6 miliardy švédskych korún (235 miliónov eur) z úrovne 11,8 miliardy SEK, na ktorej bol v júni minulého roka. V máji bol obchodný prebytok krajiny v sume 2,1 miliardy SEK. Hodnota švédskeho vývozu sa v júni medziročne zvýšila o 12 %, ale dovoz sa posilnil výraznejšie, a to o 18 %.
Švédsky obchod s tovarmi s krajinami mimo Európskej únie (EÚ) v júni dosiahol prebytok v objeme 22,2 miliardy SEK. Obchod so štátmi EÚ však skončil deficitom na úrovni 19,6 miliardy SEK.
Za prvých šesť mesiacov tohto roka sa obchodný prebytok krajiny prudko znížil, a to na 8,2 miliardy SEK zo sumy 47,9 miliardy SEK, na ktorej bol v prvom polroku 2025. Vývoz Švédska za január až jún medziročne vzrástol o 3 %, ale dovoz sa zvýšil o 7 %.
(1 EUR = 11,0445 SEK)