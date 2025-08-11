< sekcia Ekonomika
Obchodný prebytok Talianska v júni vzrástol
Konkrétne, tretia najväčšia ekonomika eurozóny vykázala v júni 2025 obchodný prebytok 5,41 miliardy eur.
Autor TASR
Rím 11. augusta (TASR) - Prebytok zahranično-obchodnej bilancie Talianska v júni 2025 vzrástol. Ale menej, ako odhadovali ekonómovia. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Konkrétne, tretia najväčšia ekonomika eurozóny vykázala v júni 2025 obchodný prebytok 5,41 miliardy eur. To bolo viac ako kladné saldo 5,15 miliardy eur pred rokom, ale menej ako prognózy analytikov, ktorí očakávali prebytok 7,12 miliardy eur.
Vývoz z Talianska v júni medziročne vzrástol o 4,9 % na 54,4 miliardy eur, pričom export sa zvýšil do Európskej únie (4,6 %), najmä do Španielska (12 %) a Francúzska (6,7 %), aj do krajín mimo EÚ, o 5,2 %. Najviac pritom v júni stúpol export do USA (10,3 %), Spojeného kráľovstva (10,1 %) a Švajčiarska (18,4 %).
Aj dovoz v júli vzrástol, o 4,8 % na 49 miliárd eur, najmä vďaka nárastu importu z krajín mimo EÚ, predovšetkým z USA (45,7 %), Číny (25,8 %) a Turecka (10,6 %), ktorý prekonal nárast dovozu z krajín EÚ o 1,2 %.
Konkrétne, tretia najväčšia ekonomika eurozóny vykázala v júni 2025 obchodný prebytok 5,41 miliardy eur. To bolo viac ako kladné saldo 5,15 miliardy eur pred rokom, ale menej ako prognózy analytikov, ktorí očakávali prebytok 7,12 miliardy eur.
Vývoz z Talianska v júni medziročne vzrástol o 4,9 % na 54,4 miliardy eur, pričom export sa zvýšil do Európskej únie (4,6 %), najmä do Španielska (12 %) a Francúzska (6,7 %), aj do krajín mimo EÚ, o 5,2 %. Najviac pritom v júni stúpol export do USA (10,3 %), Spojeného kráľovstva (10,1 %) a Švajčiarska (18,4 %).
Aj dovoz v júli vzrástol, o 4,8 % na 49 miliárd eur, najmä vďaka nárastu importu z krajín mimo EÚ, predovšetkým z USA (45,7 %), Číny (25,8 %) a Turecka (10,6 %), ktorý prekonal nárast dovozu z krajín EÚ o 1,2 %.