Export Taliansko výrazne klesol, obchodný prebytok však vzrástol

Rím 18. júla (TASR) - Taliansko zaznamenalo v máji obchodný prebytok, ktorý v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka mierne vzrástol. Export síce výrazne klesol, dovoz sa však znížil v ešte väčšej miere. Poukázali na tento týždeň zverejnené údaje talianskeho štatistického úradu.



Obchodný prebytok Talianska dosiahol v máji 5,58 miliardy eur, zatiaľ čo v rovnakom mesiaci minulého roka to bolo 5,38 miliardy eur. V apríli zaznamenalo Taliansko obchodný deficit na úrovni 1,13 miliardy eur.



Export klesol v máji medziročne o 30,4 % po 41,5-percentnom poklese v apríli. Pokles dovozu bol však v máji ešte výraznejší. Dosiahol 35,2 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci klesol dovoz o 33,7 %.



Štatistický úrad zároveň informoval, že stavebná produkcia klesla v máji po úprave o kalendárne vplyvy medziročne o 16,8 %. Napriek poklesu to znamená výrazné zlepšenie vývoja, keď v apríli pokles dosiahol až 68,9 %.



Na neupravenej báze sa stavebná produkcia znížila v máji o 22,3 %. Aj v tomto prípade to predstavuje výrazné zmiernenie poklesu po tom, ako v apríli dosiahol 67,9 %. Aprílový vývoj ovplyvňovali karanténne opatrenia zavedené na zmiernenie šírenia nového koronavírusu, ktoré sa na ekonomike prejavili najviac práve v mesiaci apríl.