Obchodný prebytok Talianska v októbri stúpol viac, ako sa čakalo

Rím 17. decembra (TASR) - Prebytok zahraničnoobchodnej bilancie Talianska sa v októbri 2024 zvýšil viac, ako analytici očakávali. Dosiahol pritom najväčšiu hodnotu za tri mesiace, keďže export rástol rýchlejšie ako import. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Podľa týchto údajov sa obchodný prebytok tretej najväčšej ekonomiky eurozóny v októbri 2024 zvýšil na 5,153 miliardy eur zo 4,732 miliardy eur v rovnakom mesiaci minulého roka. Tento výsledok výrazne prevýšil odhady ekonómov, ktorí predpovedali Taliansku menší prebytok v obchode, 3,22 miliardy eur.



Štatistiky odhalili, že export v októbri vzrástol medziročne o 1,6 %. Vývoz do krajín Európskej únie (EÚ) sa v októbri zvýšil o 3,7 %, ale do krajín mimo európskeho bloku klesol o 0,7 %.



Aj dovoz sa v októbri zvýšil, ale len mierne o 0,4 %, pričom zvýšenie hodnoty importu z krajín EÚ (3,9 %) viac ako vykompenzovalo pokles dovozu z krajín, ktoré nie sú členmi Únie (-4 %).



Za január až október 2024 sa prebytok obchodnej bilancie Talianska zvýšil na 45 miliárd eur z 24,6 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.