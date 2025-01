Obchodný reťazec Target ukončuje programy na podporu diverzity

Washington 25. januára (TASR) - Americký obchodný reťazec Target v tomto roku ukončí program na podporu diverzity, rovnosti a inklúzie. Spoločnosť v piatok (24. 1.) oznámila, že považuje za dôležité držať krok s "vyvíjajúcim sa" vonkajším prostredím. Bližšie sa k dôvodom svojho rozhodnutia nevyjadrila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Viaceré popredné spoločnosti v USA vrátane koncernu Meta, vlastníka sociálnych sietí Facebook a Instagram, alebo internetového predajcu Amazon v poslednom období ukončujú programy na podporu rôznorodosti, čo je trend, ktorý sa zrýchlil po víťazstve Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v novembri. Tento týždeň jeho administratíva nariadila federálnym agentúram ukončiť programy DEI a začať s prepúšťaním zamestnancov pôsobiacich v tejto oblasti. Súkromné spoločnosti zároveň vyzvala, aby "zastavili nezákonnú diskrimináciu" založenú na programoch DEI.



Spoločnosť Target ďalej oznámila, že tento rok ukončí svoj program na podporu rasovej rovnosti (Racial Equity Action and Change, REACH), v rámci ktorého sa zaviazala investovať do konca roka 2025 viac ako dve miliardy dolárov (1,91 miliardy eur) do podnikov vlastnených Afroameričanmi.



Programy DEI podľa agentúry Reuters slúžia na podporu príležitostí pre ženy, etnické menšiny, LGBTQ+ osoby a iné tradične nedostatočne zastúpené skupiny. Tieto iniciatívy získali vo veľkých amerických korporáciách na sile po masových nepokojoch, ktoré vyvolalo usmrtenie Georgea Floyda a ďalších Afroameričanov pri policajných zásahoch v roku 2020.



(1 EUR = 1,0472 USD)