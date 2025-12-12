< sekcia Ekonomika
Obchodný schodok Británie vzrástol na štvornásobok
Podľa ONS vykázala Británia v októbri obchodný deficit 4,82 miliardy libier (5,51 miliardy eur).
Autor TASR
Londýn 12. decembra (TASR) - Británia zaznamenala v októbri obchodný deficit na úrovni takmer 5 miliárd libier. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom tak schodok vzrástol na viac než štvornásobok, pričom jeho hodnota dosiahla najvyššiu úroveň za osem mesiacov. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje štatistického úradu ONS, ktoré priniesol portál tradingeconomics.
Podľa ONS vykázala Británia v októbri obchodný deficit 4,82 miliardy libier (5,51 miliardy eur). Na porovnanie, v septembri predstavoval schodok 1,09 miliardy libier. Októbrová hodnota deficitu je zároveň najvyššia od februára tohto roka, keď deficit dosiahol 4,95 miliardy libier.
Za prudkým rastom deficitu je pokles vývozu, zatiaľ čo dovoz výrazne vzrástol. Export klesol o 0,3 % na 4-mesačné minimum, naopak, dovoz sa zvýšil o 4,5 % a dosiahol najvyššiu úroveň od marca tohto roka.
(1 EUR = 0,8751 GBP)
Podľa ONS vykázala Británia v októbri obchodný deficit 4,82 miliardy libier (5,51 miliardy eur). Na porovnanie, v septembri predstavoval schodok 1,09 miliardy libier. Októbrová hodnota deficitu je zároveň najvyššia od februára tohto roka, keď deficit dosiahol 4,95 miliardy libier.
Za prudkým rastom deficitu je pokles vývozu, zatiaľ čo dovoz výrazne vzrástol. Export klesol o 0,3 % na 4-mesačné minimum, naopak, dovoz sa zvýšil o 4,5 % a dosiahol najvyššiu úroveň od marca tohto roka.
(1 EUR = 0,8751 GBP)