Obchodný schodok Česka v októbri vzrástol

Praha 7. decembra (TASR) - Schodok zahraničnoobchodnej bilancie Českej republiky (ČR) v októbri 2022 vzrástol. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov, ktoré v stredu zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ).



Podľa týchto údajov sa deficit susednej krajiny v obchode s tovarom v októbri 2022 zvýšil medziročne o 10 miliárd Kč na 26,8 miliardy Kč (1,47 miliardy eur).



Vývoz z Česka v októbri medziročne vzrástol o 17,2 % na 392,1 miliardy Kč a dovoz sa zvýšil o 19,2 % na 418,9 miliardy Kč.



ČSÚ uviedol, že október 2022 mal rovnaký počet pracovných dní ako október 2021.



V medzimesačnom porovnaní a po očistení od sezónnych vplyvov sa export z Česka znížil v októbri o 2,6 % a import o 1,8 %.



"Ani októbrové výsledky nepriniesli v zahraničnom obchode s tovarom žiadne podstatné zmeny oproti minulým mesiacom. Pokračoval dvojciferný rast vývozu i dovozu. Hlavnou príčinou deficitu obchodnej bilancie sú stále vysoké ceny dovážaných energetických komodít a vstupov. Zaznamenali sme aj výraznejšie prehlbovanie deficitu v obchode s Čínou," povedala Miluše Kavěnová, riaditeľka odboru štatistiky zahraničného obchodu.



Obchodná bilancia ČR so štátmi Európskej únie (EÚ) sa v októbri medziročne zlepšila o 17,1 miliardy Kč, ale deficit obchodu so štátmi mimo EÚ sa prehĺbil o 27,5 miliardy Kč.



Za 10 mesiacov do konca októbra 2022 vykázalo Česko obchodný schodok 174,3 miliardy Kč, zatiaľ čo v rovnakom období roku 2021 malo prebytok 3,4 miliardy Kč. Vývoz za 10 mesiacov vzrástol medziročne o 13,8 % a dovoz o 19,3 %.



(1 EUR = 24,316 CZK)