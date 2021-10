Obchodný schodok Česka vysoko prekonal očakávania trhov

Praha 7. októbra (TASR) - Zahraničnoobchodná bilancia Českej republiky zaznamenala v auguste výrazný deficit, pričom schodok takmer štvornásobne prekonal očakávania ekonómov. Výsledky ovplyvnil najmä vysoký rast dovozu v porovnaní s rastom vývozu. Ukázali to vo štvrtok zverejnené údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ).



Český obchodný deficit dosiahol v auguste 28,06 miliardy Kč (1,10 miliardy eur), zatiaľ čo v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka zaznamenalo Česko obchodný prebytok takmer 7,5 miliardy Kč. V júli evidovala Česká republika deficit, v porovnaní s augustom však podstatne nižší, a to na úrovni 8,23 miliardy Kč.



Augustové výsledky zahraničného obchodu boli výrazne horšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali so schodkom na úrovni 7,5 miliardy Kč.



Pod vysoký obchodný deficit za august sa podpísal omnoho slabší rast vývozu v porovnaní s dovozom. Export sa medziročne zvýšil o 8,2 %, dovoz však vzrástol o 22,7 %.



V medzimesačnom porovnaní sa export upravený o sezónne vplyvy znížil v auguste o 5,7 %. Klesol aj dovoz, pokles však dosiahol iba 1,5 %.



(1 EUR = 25,415 CZK)