Obchodný schodok EÚ s Čínou vzrástol vlani o viac než tretinu

Luxemburg 1. apríla (TASR) - Obchodný deficit Európskej únie s Čínou vzrástol v minulom roku o viac než tretinu. Export EÚ do Číny sa síce vlani zvýšil, výrazne však zaostal za tempom rastu dovozu. TASR o tom informuje na základe údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat a správy agentúry Reuters.



Dovoz Európskej únie z Číny sa vlani v porovnaní s rokom 2020 zvýšil o viac než pätinu na 472 miliárd eur. Vzrástol aj export, avšak iba o 10 %. Výsledkom bol rast obchodného schodku EÚ s Čínou na 248,9 miliardy eur. Oproti roku 2020 to predstavuje zvýšenie deficitu o 36,5 %.



Od roku 2011 Európska únia stabilne zaznamenáva v obchode s Čínou deficit, pričom najvyšší bol práve v minulom roku. Na porovnanie, v roku 2011 dosiahol obchodný schodok EÚ s Čínou 129 miliárd eur.



Čína bola vlani pre EÚ najväčším obchodným partnerom v oblasti dovozu a zároveň tretím najväčším exportným trhom po Spojených štátoch a Británii, uviedol Eurostat. Z jednotlivých členských štátov Európskej únie najväčší obchodný deficit s Čínou zaznamenalo v roku 2021 Holandsko. Dosiahol takmer 95 miliárd eur. Na druhej strane bolo Nemecko, ktoré je v rámci EÚ najväčším vývozcom do Číny. To zaznamenalo najvyšší obchodný prebytok.