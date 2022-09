Obchodný schodok eurozóny vzrástol v júli na rekordnú úroveň

Luxemburg 15. septembra (TASR) - Zahraničný obchod eurozóny skončil v deficite aj v júli, už deviaty mesiac po sebe, pričom rozsah schodku sa zvýšil na druhú najvyššiu úroveň v histórii záznamov. Vývoz síce medziročne vzrástol o viac než desatinu, dovoz sa však zvýšil o vyše 40 %, uviedol vo štvrtok štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý zverejnil prvý odhad.



Eurozóna podľa Eurostatu vyviezla v júli do zvyšku sveta tovar v celkovej hodnote 235,5 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 13,3 %.



Dovoz sa však zvýšil o 44 % na 269,5 miliardy eur, čo je dôsledok pokračujúceho rastu cien energií. Výsledkom je schodok v obchode s tovarom na úrovni 34 miliárd eur. Na porovnanie, v júli minulého roka vykázala eurozóna obchodný prebytok, a to v hodnote 20,7 miliardy eur.



Za sedem mesiacov tohto roka dosiahol obchodný deficit v menovej únii 177,4 miliardy eur. V rovnakom období minulého roka zaznamenala eurozóna obchodný prebytok na úrovni 121,3 miliardy eur, dodal Eurostat.



Čo sa týka širšej Európskej únie, v júli evidovala obchodný deficit na úrovni 42,3 miliardy eur, keď hodnota exportu vzrástla medziročne o 12,8 %, hodnota dovozu sa však zvýšila až o 47,6 %. Na porovnanie, v rovnakom mesiaci minulého roka vykázala EÚ obchodný prebytok 15,6 miliardy eur. Od januára do konca júla zaznamenala EÚ deficit zahraničného obchodu na úrovni 244,2 miliardy eur, zatiaľ čo za rovnaké obdobie roka 2021 evidovala obchodný prebytok 98,8 miliardy eur.



Za 7-mesačné obdobie roka sa schodok EÚ zvýšil výrazne najmä v obchode s Ruskom, uviedol server tradingeconomics. Zatiaľ čo pred rokom predstavoval 29,9 miliardy eur, v tomto roku to bolo 103,2 miliardy eur. Výrazne vzrástol aj v prípade obchodu s Čínou. Za sedem mesiacov 2021 dosiahol 116,3 miliardy eur, za rovnaké obdobie tohto roka 220,6 miliardy eur.



V júli tohto roka všetky členské štáty EÚ, až na Maltu a Írsko, zaznamenali medziročný rast vývozu do krajín mimo Únie. Najvyšší rast exportu zaznamenali Slovinsko (+57,3 %) a Grécko, z ktorého vývoz vzrástol o 56,2 %.



Čo sa týka dovozu, rast jeho hodnoty zaznamenali všetky štáty EÚ, až na Lotyšsko (-17,9 %) a Luxembursko (-9,1 %). Najvýraznejšie vzrástla hodnota dovozu zo štátov mimo Európskej únie na Cyprus (101,8 %), do Chorvátska (98,4 %) a Bulharska (92,1 %), dodal Eurostat.