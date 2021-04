Obchodný schodok Fínska klesol, pomohol najmä vývoz do štátov EÚ

Helsinki 8. apríla (TASR) - Fínsko vykázalo obchodný schodok aj vo februári, jeho rozsah však v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka prudko klesol. Prispel k tomu rast vývozu, zatiaľ čo dovoz tovarov do krajiny klesol.



Ako vo štvrtok informovala fínska colná správa, ktorá zverejnila predbežné údaje, obchodný deficit dosiahol vo februári 340 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom mesiaci minulého roka predstavoval schodok 775 miliónov eur. V porovnaní s prvým mesiacom tohto roka sa schodok mierne zvýšil z 310 miliónov eur.



Pod medziročný prudký pokles schodku sa podpísal rast vývozu o 8 %, ktorý potiahol najmä zvýšený vývoz stavebného dreva a papiera. Zvýšil sa však aj export dopravných prostriedkov a chemických produktov.



Rástol najmä export do ostatných štátov Európskej únie, a to o 10,6 %. Zvýšil sa aj vývoz do krajín mimo EÚ, konkrétne o 4,6 %.



Naopak, dovoz medziročne klesol o 1,5 %, keď Fínsko znížilo dovoz ropy a ropných produktov, ale aj dopravných prostriedkov. Dovoz z krajín EÚ sa znížil o 4,2 %, naopak, dovoz zo štátov mimo EÚ o 2,7 % vzrástol.