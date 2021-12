Obchodný schodok Fínska sa v októbri prudko zvýšil

Helsinki 8. decembra (TASR) - Schodok zahranično-obchodnej bilancie Fínska sa v októbri prehĺbil, keďže hodnota importu vzrástla oveľa viac, ako hodnota exportu. Ukázali to v stredu predbežné údaje fínskeho colného úradu.



Presnejšie, obchodný deficit škandinávskej krajiny sa v októbri 2021 prudko zvýšil na 565 miliónov eur z 85,4 milióna eur v rovnakom mesiaci minulého roka.



V septembri 2021 vykázalo pritom Fínsko prebytok obchodnej bilancie vo výške 130 miliónov eur.



Štatistiky tiež odhalili, že export z Fínska vzrástol v októbri medziročne o 17,4 % na 6 miliárd eur, zatiaľ čo import vyskočil o 26,2 % na 6,6 miliardy eur.



Vývoz do krajín Európskej únie (EÚ) sa v sledovanom období zvýšil o 17,6 % a do štátov mimo EÚ stúpol o 17 %. Zároveň dovoz z európskeho bloku vzrástol o 16 % a z iných krajín o 41,6 %.



Za prvých 10 mesiacov roka dosiahol obchodný deficit Fínska 3,2 miliardy eur, pričom export stúpol o 18 % a import o 17,2 %.