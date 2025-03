Obchodný schodok Francúzska sa v januári prehĺbil

Paríž 7. marca (TASR) - Francúzsko vykázalo na začiatku roka obchodný deficit vyše 6 miliárd eur, čo je výrazne viac, než sa čakalo. Vývoj v obchodnej bilancii ovplyvnil fakt, že export klesol o takmer 5 %, zatiaľ čo dovoz sa o viac než percento zvýšil. Informoval o tom server tradingeconomics, ktorý zverejnil najnovšie údaje francúzskej colnej správy.



Obchodný deficit Francúzska dosiahol v januári 6,5 miliardy eur, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci predstavoval 3,9 miliardy eur. Je to najvyšší obchodný schodok za tri mesiace, ktorý zároveň vysoko prekonal očakávania analytikov. Tí počítali s jeho rastom oproti decembru iba na 4,1 miliardy eur.



Export klesol medzimesačne o 4,6 %, pričom najvýraznejšie sa znížil vývoz dopravných zariadení. Pokles v tejto oblasti dosiahol 8,1 %.



Z geografického pohľadu klesol francúzsky vývoz najmä na ázijské trhy, a to o 19,1 %. Výrazný pokles zaznamenal export aj na americké trhy (o 11,7 %) a o 11 % klesol export z Francúzska do afrických krajín. Pokles zaznamenal vývoz aj na trh Blízkeho východu (8,7 %) a znížil sa aj do krajín Európskej únie. Pokles do ostatných štátov EÚ bol však iba mierny a dosiahol 0,2 %.



Na druhej strane, dovoz sa zvýšil a to o 1,2 %. Najvýraznejší rast dovozu zaznamenalo Francúzsko z krajín Blízkeho východu, konkrétne o 16,9 %. Zvýšil sa aj dovoz z amerických trhov (+7,1 %), Ázie (1 %) a krajín Európskej únie (0,5 %).