Obchodný schodok Japonska sa v apríli prehĺbil

Tokio 22. mája (TASR) - Schodok zahraničnoobchodnej bilancie Japonska sa v apríli 2024 prehĺbil, keďže hodnota importu prekonala hodnotu exportu. Oznámilo to v stredu ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Podľa údajov ministerstva sa deficit zahraničnoobchodnej bilancie najväčšej svetovej ekonomiky v apríli 2024 zvýšil na 462,50 miliardy jenov (2,72 miliardy eur) zo 429,79 miliardy JPY v rovnakom mesiaci minulého roka. To je horší výsledok než obchodný schodok 339,5 miliardy JPY, ktorý Japonsku predpovedali analytici.



Vývoz z Japonska pritom v apríli stúpol, už piaty mesiac po sebe, a to medziročne o 8,3 % na 8,98 bilióna JPY. Analytici však očakávali, že sa zvýši ešte viac, o 11,1 %. Export pokračoval v raste najmä vďaka hlavným obchodným partnerom, USA (8,8 %) a Číne (9,6 %).



Aj dovoz v apríli vzrástol medziročne o 8,3 %, najstrmšie za 14 mesiacov. Dosiahol pritom štvormesačné maximum 9,44 bilióna JPY. Prispel k tomu najmä zvýšený dovoz energií, konkrétne ropy (13,1 %) a LNG (12,5 %).



(1 EUR = 169,86 JPY)