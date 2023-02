Obchodný schodok J.Kórey dosiahol rekord, ekonomika smeruje do recesie

Soul 1. februára (TASR) - Ekonomika Južnej Kórey smeruje do recesie, prvej za posledné tri roky. Naznačili to najnovšie údaje o vývoji zahraničného obchodu na začiatku roka, ktoré poukázali na zvýšenie obchodného deficitu na rekordnú úroveň. Informovala o tom agentúra Reuters.



Južná Kórea je štvrtou najväčšou ekonomikou Ázie. Minulý týždeň zverejnila tamojšia centrálna banka údaje za 4. kvartál, podľa ktorých ekonomika medzikvartálne klesla, prvýkrát za 2,5 roka. Ak by pokles zaznamenala aj za tento štvrťrok, znamenalo by to skĺznutie do technickej recesie, prvej od polovice roka 2020.



Týmto smerom sa podľa ekonómov krajina aj uberá. Naznačujú to najnovšie údaje o vývoji obchodu za január. Ako informovala agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje juhokórejského ministerstva obchodu, Južná Kórea zaznamenala v januári obchodný deficit na úrovni 12,69 miliardy USD (11,71 miliardy eur), čo predstavuje nový rekord. Dôvodom je prepad exportu, pričom Južná Kórea je od vývozu vysoko závislá.



Export klesol v januári medziročne o 16,6 %, zatiaľ čo ekonómovia očakávali pokles o 11,3 %. Zverejnené údaje predstavujú najvýraznejší pokles vývozu od mája 2020.



Klesol aj dovoz, tempo jeho poklesu však bolo podstatne miernejšie a dosiahlo 2,6 %. V tomto prípade bol pokles dovozu slabší, než sa čakalo, keď analytici odhadovali zníženie dovozu o 3,6 %.



(1 EUR = 1,0833 USD)