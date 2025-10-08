< sekcia Ekonomika
Obchodný schodok Kanady vzrástol v auguste na druhú najvyššiu úroveň
Export klesol medzimesačne o 3 %, čo predstavuje prvý pokles od apríla tohto roka.
Autor TASR
Ottawa 8. októbra (TASR) - Kanada zaznamenala v auguste prudký rast obchodného deficitu po tom, ako export prvýkrát za štyri mesiace klesol, zatiaľ čo dovoz vykázal rast. Výsledky, ktoré predstavujú druhý najvyšší obchodný deficit Kanady v histórii záznamov, sú výrazne horšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov, ktorí s výraznejším rastom obchodného schodku počítali. Uviedol to kanadský štatistický úrad StatsCan. Údaje zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Kanada oznámila za august obchodný deficit na úrovni 6,32 miliardy kanadských dolárov (3,88 miliardy eur), zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci schodok dosiahol 3,8 miliardy CAD. Analytici však za august očakávali rast deficitu iba na 5,6 miliardy CAD.
Export klesol medzimesačne o 3 %, čo predstavuje prvý pokles od apríla tohto roka. Výrazne klesol vývoz stavebného dreva, kde pokles dosiahol vyše 25 %. Naopak, dovoz sa o 0,9 % zvýšil, a to najmä v dôsledku prudkého zvýšenia dovozu zlata, striebra a kovov platinovej skupiny.
Čo sa týka obchodu so Spojenými štátmi, vývoz z Kanady do USA klesol o 3,4 %. Pokles zaznamenal aj dovoz Kanady z USA, aj keď tempo bolo miernejšie, než pokles vývozu jej tovarov do Spojených štátov. Kanada znížila dovoz z USA o 1,4 %. V dôsledku tohto vývoja obchodný prebytok Kanady s USA klesol v auguste na 6,4 miliardy CAD zo 7,4 miliardy CAD v júli.
(1 EUR = 1,628 CAD)
