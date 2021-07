Obchodný schodok Portugalska v máji výrazne vzrástol

Lisabon 11. júla (TASR) - Obchodný deficit Portugalska sa v máji medziročne prudko zvýšil a rast zaznamenal aj v medzimesačnom porovnaní. Uviedol to portugalský štatistický úrad.



Obchodný schodok dosiahol v máji približne 1,37 miliardy eur, zatiaľ čo pred rokom to bolo 947 miliónov eur. Rast zaznamenal aj oproti aprílu, v ktorom dosiahol 1,3 miliardy eur.



Export síce vzrástol medziročne o 52,4 %, ešte o niečo viac sa však zvýšil dovoz. Ten vzrástol o 52,6 % na 6,67 miliardy eur, zatiaľ čo vývoz dosiahol 5,3 miliardy eur.



Najvýraznejšie sa vývoz zvýšil do susedného Španielska, vysoký rast však zaznamenal aj smerom do Francúzska a Nemecka. Podobne aj dovoz bol najvýraznejší zo spomínaných troch krajín.