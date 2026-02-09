< sekcia Ekonomika
Obchodný schodok Portugalska v závere roka klesol
Obchodný deficit Portugalska dosiahol v decembri 2,9 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje pokles zhruba o 100 miliónov eur.
Autor TASR
Lisabon 9. februára (TASR) - Deficit zahraničného obchodu Portugalska zaznamenal v závere minulého roka pokles. Export síce klesol, pokles dovozu bol však ešte výraznejší. Informoval o tom server RTTNews, ktorý sa odvolal na údaje portugalského štatistického úradu.
Export klesol medziročne o 0,7 %, čím tempo poklesu v porovnaní s vývojom v novembri zmiernil zhruba na polovicu. Dovoz klesol omnoho výraznejšie, a to o 2,7 %, aj v tomto prípade bol však medziročný pokles omnoho miernejší než v mesiaci november. Za daný mesiac dosiahol 7,2 %.
