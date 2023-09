Obchodný schodok Španielska v júli výrazne klesol

Madrid 21. septembra (TASR) - Vývoz Španielska v júli klesol o 5 %, výraznejší rozsah poklesu dovozu však prispel k zmierneniu obchodného schodku krajiny o 25 %. Uviedlo to vo štvrtok španielske ministerstvo priemyslu. Informoval o tom server tradingeconomics.



Vývoz Španielska dosiahol v júli 30,45 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka to znamená pokles o 5 %, pričom najvýraznejšie klesol vývoz do USA, konkrétne o 9,3 %. Znížil sa aj do štátov Európskej únie, a to o 4,6 %. Naopak, Španielsko zvýšilo vývoz do Číny, aj keď tempo rastu nebolo výrazné a dosiahlo 1,3 %.



Dovoz dosiahol 35,35 miliardy eur, čo predstavuje medziročný pokles o 8,4 %. Najvýraznejšie klesol dovoz energií, až o 44 %. Prudko sa znížil dovoz ropy z Brazílie a v menšej miere z Nigérie, Ruska a zo Saudskej Arábie a pokles zaznamenalo Španielsko aj v dovoze plynu z USA, Egypta, Kataru a Angoly.



Výsledkom je pokles obchodného schodku Španielska na 4,9 miliardy eur. V rovnakom mesiaci minulého roka vykázalo Španielsko obchodný schodok na úrovni 6,56 miliardy eur.



Za sedem mesiacov tohto roka dosiahol obchodný deficit Španielska 21,32 miliardy eur, dodalo ministerstvo priemyslu. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 45 %. Opäť k tomu dopomohol lepší vývoj v oblasti exportu, ktorý za dané obdobie vzrástol o 3,3 %. Dovoz sa, naopak, znížil o 3,7 %.