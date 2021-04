Obchodný schodok Španielska vo februári klesol na najnižšiu úroveň

Madrid 15. apríla (TASR) - Schodok zahraničnoobchodnej bilancie Španielska vo februári 2021 prudko klesol a dosiahol najnižšiu hodnotu na tento mesiac od februára 2013. Dôvodom bolo oveľa väčšie zníženie importu ako exportu. Ukázali to vo štvrtok údaje ministerstva obchodu.



Podľa najnovších štatistík sa obchodný deficit štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny vo februári 2021 znížil na 1,08 miliardy eur z 1,77 miliardy eur v januári. Dovoz pritom klesol o 5,7 %, zatiaľ čo vývoz sa znížil o 1,9 %.



Spomedzi hlavných obchodných partnerov Španielska klesol dovoz z Európskej únie (EÚ) o 3,3 %, zo Spojeného kráľovstva o 35,8 %, z USA o 20,5 % a z Maroka o 6,2 %, zatiaľ čo dovoz z Číny vzrástol o 10,9 %.



Aj vývoz do EÚ sa vo februári znížil, a to o 0,8 %, v prípade Británie klesol o 8,3 % a USA o 10 %, ale do Číny vyskočil až o 45,6 %.



Za prvé dva mesiace tohto roka sa deficit zahraničného obchodu Španielska znížil o 49,3 % na 2,85 miliardy eur. Import v období január - február klesol o 11,1 % na 46,89 miliardy eur a export o 6,6 % na 44,04 miliardy eur, informovalo ministerstvo.