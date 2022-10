Obchodný schodok Španielska vzrástol v auguste na dvojnásobok

Madrid 18. októbra (TASR) - Obchodný deficit Španielska vzrástol v auguste v medziročnom porovnaní na dvojnásobok. Rast zaznamenal aj oproti predchádzajúcemu mesiacu, a to o viac než miliardu eur. Poukázali na to v utorok zverejnené predbežné údaje španielskeho ministerstva hospodárstva. Informoval o tom server RTTNews.



Obchodný deficit Španielska dosiahol v auguste 7,94 miliardy eur oproti 3,88 miliardy eur v rovnakom mesiaci minulého roka. V júli predstavoval obchodný schodok 6,56 miliardy eur.



Export síce zaznamenal výrazný rast, zvýšil sa takmer o tretinu, tempo rastu dovozu však bolo ešte výraznejšie. Vývoz vzrástol v auguste medziročne o 31,7 % na 29,09 miliardy eur, dovoz však dosiahol 37,03 miliardy eur, keď oproti augustu 2021 vzrástol o 42,6 %.



V porovnaní s júlom vývoz aj dovoz klesli. Export zaznamenal pokles o 9,2 % a dovoz o 4,1 %.



Od januára do konca augusta zaznamenalo Španielsko obchodný schodok na úrovni 46,46 miliardy eur. To je štvornásobok v porovnaní so schodkom za osem mesiacov minulého roka, ktorý predstavoval 10,87 miliardy eur.