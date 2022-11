Obchodný schodok Spojeného kráľovstva sa v septembri znížil

Londýn 11. novembra (TASR) - Deficit zahraničnoobchodnej bilancie Spojeného kráľovstva v septembri 2022 klesol, keďže import sa znížil viac ako export. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad ONS.



Konkrétne, obchodný schodok Londýna sa v septembri znížil na 3,1 miliardy libier (3,55 miliardy eur) zo smerom nadol revidovaných 4,7 miliardy GBP v auguste.



Septembrový schodok bol zároveň najmenší od decembra 2021. Prispel k tomu pokles importu o 3,8 % na 72,3 miliardy GBP z augustového historického maxima 75,1 miliardy GBP. Dôvodom bolo najmä zníženie hodnoty dovážaných palív pre menší dovoz plynu z Nórska a klesajúce ceny ropy počas septembra.



ONS ďalej uviedol, že import tovarov z Európskej únie (EÚ) sa v septembri znížil o 7,3 % a z krajín mimo EÚ o 3 %.



Aj britský export v septembri klesol, ale menej ako import, a to 1,8 % na 69,2 miliardy GBP z rekordného maxima 70,5 miliardy GBP v auguste. Vývoz tovaru do EÚ sa pritom znížil o 5,1 % a vývoz do krajín mimo EÚ o 4,2 %.



Za celý 3. štvrťrok ako celok klesol obchodný deficit Británie medziročne o 1,3 miliardy GBP na 23,7 miliardy GBP, ale v porovnaní s predchádzajúcimi tromi štvrťrokmi zostal relatívne nezmenený.



(1 EUR = 0,87298 GBP)