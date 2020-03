Obchodný schodok USA sa v januári citeľne znížil

Washington 6. marca (TASR) - Schodok zahraničnoobchodnej bilancie USA sa v januári citeľne znížil, medzimesačne o 6,7 % na 45,3 miliardy USD (40,49 miliardy eur) z revidovaných 48,6 miliardy USD v decembri. Dôvodom bol najmä pokles dovozu z Číny. Informovalo o tom v piatok americké ministerstvo obchodu.



Ministerstvo ďalej uviedlo, že Čína sa na januárovom poklese importu podieľala až dvoma tretinami, pričom hodnota dovozu z Číny sa znížila o 2,1 miliardy USD. Zatiaľ nie je jasné, do akej miery k tomuto výsledku prispela epidémia koronavírusu, ale nižší import z Číny naznačuje, že to mohli byť prvé prejavy jeho vplyvu na obchod.



Ekonómovia predpovedali USA v januári zníženie obchodného schodku na 46,1 miliardy USD z pôvodných 48,9 miliardy USD v decembri pred revíziou. Údaje ministerstva tiež ukázali, že hodnota januárového dovozu do USA klesla o 1,6 % na 253,9 miliardy USD, zatiaľ čo hodnota vývozu sa znížila o 0,4 % na 208,6 miliardy USD.



Po očistení od inflácie sa deficit USA v obchode s tovarom v januári znížil o 2,3 miliardy USD na 77,7 miliardy USD. A hoci nižší obchodný deficit predstavuje kladný príspevok k výpočtu hrubého domáceho produktu (HDP), pokles dovozu zároveň znamená menšie hromadenie zásob, čo by mohlo vyvážiť tento kladný príspevok.



Analytici tiež upozorňujú, že pokles importu môže viesť k nedostatkom v zásobovaní, a to môže v konečnom dôsledku poškodiť výdavky spotrebiteľov aj firiem.



Epidémia koronavírusu narušila podnikanie a výrobu v Číne, pričom Peking predĺžil o niekoľko týždňov voľno po oslavách Nového lunárneho roka na konci januára v snahe obmedziť šírenie vírusu.



Niektoré čínske továrne už začali znova vyrábať, ale objem produkcie je stále pod normálnou kapacitou, čo podľa ekonómov bude mať vplyv na čínsky vývoz.



Dovoz z Číny do USA sa v januári znížil o 1,2 %, ale vývoz klesol ešte strmšie, až o 18,7 %. Výsledkom je, že politicky citlivý americký deficit v obchode s tovarom s touto ázijskou krajinou v januári vzrástol o 5,1 % na 26,1 miliardy USD.



Americká ekonomika vzrástla v období október - december medziročne o 2,1 %, pričom obchod sa vo 4. štvrťroku 2019 podieľal na raste HDP 1,5 percentuálneho bodu.



(1 EUR = 1,1187 USD)