Obchodný schodok USA v októbri vzrástol

Washington 4. decembra (TASR) - Obchodný deficit USA zaznamenal v októbri rast takmer o 2 % na viac než 63 miliárd USD. Zvýšil sa aj politicky citlivý obchodný schodok USA s Čínou a Mexikom.



Ako v piatok informovalo americké ministerstvo obchodu, na ktoré sa odvolala agentúra AP, obchodný deficit USA dosiahol v októbri 63,1 miliardy USD (51,93 miliardy eur). V porovnaní so septembrom to predstavuje rast o 1,7 %.



Vývoz sa síce zvýšil, zároveň však vzrástol aj dovoz. Hodnota exportu dosiahla v októbri 182 miliárd USD, čo znamená rast o 2,2 %. Hodnota dovozu predstavovala 245,1 miliardy USD a rast o 2,1 %, pod čo sa najviac podpísal dovoz autokomponentov.



Zvýšil sa aj citlivý obchodný deficit s Čínou a Mexikom. V prípade Číny vzrástol o 9 % na 26,5 miliardy USD a v prípade Mexika sa deficit zvýšil o 10 % na 11,8 miliardy USD.



Za 10 mesiacov tohto roka dosiahol celkový deficit v zahraničnom obchode USA 536,7 miliardy USD. V porovnaní s 10 mesiacmi minulého roka to predstavuje rast o 9,5 %.



(1 EUR = 1,2151 USD)