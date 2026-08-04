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Obchodný schodok USA zaznamenal v júni aj za celý 1. polrok pokles
Export síce klesol, rozsah poklesu dovozu bol však výraznejší.
Autor TASR
Washington 4. augusta (TASR) - Obchodný deficit USA zaznamenal v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom pokles o viac než 4 miliardy USD. Export síce klesol, rozsah poklesu dovozu bol však výraznejší. Vývoj v júni tak prispel k výraznému zníženiu obchodného schodku za celý 1. polrok, ktorý klesol z vyše 560 miliárd vlani na približne 371 miliárd USD. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje amerického ministerstva obchodu.
Deficit zahraničného obchodu USA dosiahol v júni 73,3 miliardy USD (63,55 miliardy eur). Na porovnanie, v máji Spojené štáty vykázali schodok na úrovni 77,6 miliardy USD. Deficit je zhruba v súlade s očakávaniami, keďže ekonómovia počítali s jeho poklesom na približne 73 miliárd USD.
Hodnota dovozu dosiahla 388 miliárd USD, čo v porovnaní s májom predstavuje pokles o 1,8 %. Znížil sa dovoz kapitálových a spotrebných tovarov, v rámci spotrebných tovarov najmä počítačov a farmaceutických výrobkov.
Klesol aj export, avšak iba o 0,9 % na 314,7 miliardy USD. Pokles vykázal najmä vývoz ropy a vykurovacieho oleja a klesol aj export kapitálových tovarov.
Za prvých šesť mesiacov roka dosiahol obchodný deficit USA 371,2 miliardy USD. V porovnaní s 1. polrokom minulého roka to predstavuje výrazný pokles, keď vtedy zaznamenal rekordnú hodnotu 560,5 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1535 USD)
Deficit zahraničného obchodu USA dosiahol v júni 73,3 miliardy USD (63,55 miliardy eur). Na porovnanie, v máji Spojené štáty vykázali schodok na úrovni 77,6 miliardy USD. Deficit je zhruba v súlade s očakávaniami, keďže ekonómovia počítali s jeho poklesom na približne 73 miliárd USD.
Hodnota dovozu dosiahla 388 miliárd USD, čo v porovnaní s májom predstavuje pokles o 1,8 %. Znížil sa dovoz kapitálových a spotrebných tovarov, v rámci spotrebných tovarov najmä počítačov a farmaceutických výrobkov.
Klesol aj export, avšak iba o 0,9 % na 314,7 miliardy USD. Pokles vykázal najmä vývoz ropy a vykurovacieho oleja a klesol aj export kapitálových tovarov.
Za prvých šesť mesiacov roka dosiahol obchodný deficit USA 371,2 miliardy USD. V porovnaní s 1. polrokom minulého roka to predstavuje výrazný pokles, keď vtedy zaznamenal rekordnú hodnotu 560,5 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1535 USD)