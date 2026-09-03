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Obchodný schodok USA bol v júli najvyšší od marca 2025
Dôvodom bol nárast dovozu vyvolaný silným dopytom po technológiách pre umelú inteligenciu (AI).
Autor TASR,aktualizované
Washington 3. septembra (TASR) - Obchodný deficit USA zaznamenal v júli najvyššiu úroveň od marca 2025. Dôvodom bol nárast dovozu vyvolaný silným dopytom po technológiách pre umelú inteligenciu (AI), oznámilo vo štvrtok federálne ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Obchodný deficit v najväčšej ekonomike sveta dosiahol v júli 88,6 miliardy dolárov (76,52 miliardy eur), čo predstavuje nárast o 24,4 % v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Vývoz podľa údajov ministerstva obchodu klesol o 2,1 % na 310,7 miliardy USD. Dovoz vzrástol o 2,8 % na 399,3 miliardy USD, pričom ho podporili počítače, počítačové príslušenstvo a polovodiče.
(1 EUR = 1,1578 USD)
Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, zaznamenal v minulom týždni mierny rast. Naďalej sa však drží blízko dolnej úrovne pásma stanoveného na tento rok. Poukázali na to údaje amerického ministerstva práce, ktoré zverejnili agentúra Reuters a portál RTTNews.
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v Spojených štátoch v týždni do 29. augusta 206.000. Oproti predchádzajúcemu týždňu (do 22. augusta), za ktorý ministerstvo revidovalo údaje mierne smerom nahor, to znamená zvýšenie o 2000 žiadostí.
Údaje tak prekonali očakávania analytikov. Tí počítali za minulý týždeň s rastom prvých žiadostí na 205.000, pričom vychádzali z pôvodných údajov za týždeň do 22. augusta, ktoré poukazovali na 203.000 prvých žiadostí.
Napriek zvýšeniu sa však počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti naďalej drží v dolnej časti na tento rok stanoveného pásma. To predstavuje 189.000 až 230.000 prvých žiadostí. Takýto vývoj podľa ekonómov ukazuje, že firmy síce počty zamestnancov príliš nezvyšujú, zároveň však pracovné miesta výraznejšie neznižujú.
Obchodný deficit v najväčšej ekonomike sveta dosiahol v júli 88,6 miliardy dolárov (76,52 miliardy eur), čo predstavuje nárast o 24,4 % v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Vývoz podľa údajov ministerstva obchodu klesol o 2,1 % na 310,7 miliardy USD. Dovoz vzrástol o 2,8 % na 399,3 miliardy USD, pričom ho podporili počítače, počítačové príslušenstvo a polovodiče.
(1 EUR = 1,1578 USD)
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA sa mierne zvýšil
Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, zaznamenal v minulom týždni mierny rast. Naďalej sa však drží blízko dolnej úrovne pásma stanoveného na tento rok. Poukázali na to údaje amerického ministerstva práce, ktoré zverejnili agentúra Reuters a portál RTTNews.
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v Spojených štátoch v týždni do 29. augusta 206.000. Oproti predchádzajúcemu týždňu (do 22. augusta), za ktorý ministerstvo revidovalo údaje mierne smerom nahor, to znamená zvýšenie o 2000 žiadostí.
Údaje tak prekonali očakávania analytikov. Tí počítali za minulý týždeň s rastom prvých žiadostí na 205.000, pričom vychádzali z pôvodných údajov za týždeň do 22. augusta, ktoré poukazovali na 203.000 prvých žiadostí.
Napriek zvýšeniu sa však počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti naďalej drží v dolnej časti na tento rok stanoveného pásma. To predstavuje 189.000 až 230.000 prvých žiadostí. Takýto vývoj podľa ekonómov ukazuje, že firmy síce počty zamestnancov príliš nezvyšujú, zároveň však pracovné miesta výraznejšie neznižujú.