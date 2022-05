Obchodovanie s ruskou ropou sa od polovice mája skomplikuje

Dubaj 8. mája (TASR) - Od polovice mája bude ťažšie obchodovanie s ruskou ropou, uviedla spoločnosť Vitol Group.



Pre komoditné firmy bude od polovice tohto mesiaca oveľa komplikovanejšie nakupovať a predávať ruskú ropu, uviedla ženevská spoločnosť, ktorá je najväčším svetovým nezávislým obchodníkom s ropou. Európa totiž pritvrdzuje sankcie proti Moskve pre jej nevyprovokovaný útok na Ukrajinu.



Odhaduje sa, že export ruskej ropy a ropných produktov od začiatku invázie na Ukrajinu padol približne o 1 milión barelov (1 barel = 159 litrov) denne zo 7,5 milióna barelov, uviedol šéf ázijskej obchodnej divízie Vitol Group Mike Muller. Po 15. máji by podľa neho mohol klesnúť ešte viac.



Mnoho obchodných firiem interpretuje opatrenia Európskej únie (EÚ) tak, že po tomto dátume nebudú môcť obchodovať s ruskými štátnymi energetickými spoločnosťami. Podľa Mullera "sankcie EÚ od 15. mája zakazujú celý rad vecí" a po tomto dátume nebude možné cez medzinárodný platobný systém zaplatiť ruským firmám. Spoločnosti, ktoré doteraz pokračovali v nákupe ruských energií, pretože plnili kontraktuálne záväzky, sa ocitnú v "inej realite".



Spoločnosť Vitol Group, ktorá v roku 2021 zobchodovala 7,6 milióna barelov ropy a ropných produktov denne už v apríli oznámila, že do konca roka prestane obchodovať s produktmi pochádzajúcimi z Ruska.



Mnoho obchodníkov, prepravcov, poisťovní a bánk sa už vyhýba ruským energiám z obáv, že by mohli porušovať existujúce sankcie. Takisto sa boja reputačných škôd.



Niektoré menšie firmy budú podľa Mullera pokračovať v obchodovaní s ruskou ropu, ale budú zápasiť s meškaniami a ďalšími problémami, keďže bude pre nich ťažké nájsť dopravcov či poisťovne ochotné angažovať sa v obchodoch s ruskými energiami. Dodal, že táto ropa sa bude predávať so zľavou a prepravovať s prirážkou.