Obchody môžu byť počas 6. januára otvorené
V minulosti museli byť zatvorené počas všetkých sviatkov, teda 15,5 dňa v roku.
Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - Počas sviatku Troch kráľov 6. januára už obchody môžu byť otvorené. Zmenu priniesol zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií a ktorého prvé opatrenia začali platiť od novembra 2025. Odvtedy tak môžu obchody fungovať počas väčšiny sviatkov v roku.
V minulosti museli byť zatvorené počas všetkých sviatkov, teda 15,5 dňa v roku. Po novom sa už ustanovenie Zákonníka práce, na základe ktorého až na výnimky nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác, vzťahuje iba na vybrané sviatky - 1. januára, Veľký piatok, Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12.00 h, 25. a 26. decembra. Aj počas nich však môžu fungovať napríklad lekárne, čerpacie stanice alebo prevádzky na letiskách a staniciach.
