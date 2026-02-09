< sekcia Ekonomika
Obchvat Harichoviec si podľa štúdie vyžiada 93 až 105 miliónov eur
Keďže ide o finančne veľmi náročný projekt, v súčasnom nastavení kompetencií a rozpočtov nie je možné, aby takúto investíciu niesol samotný samosprávny kraj.
Autor TASR
Košice 9. februára (TASR) - Štúdia možných riešení dopravného napojenia Spišskej Novej Vsi na diaľnicu D1 poukázala na dva varianty obchvatu obce Harichovce s nákladmi v rozsahu približne 93 až 105 miliónov eur bez DPH. Informoval o tom v pondelok Košický samosprávny kraj (KSK), ktorý štúdiu za 60.000 eur s DPH financoval.
Kraj inicioval odborné spracovanie riešení s cieľom analyzovať problematiku vedenia dopravy na úseku cesty II. triedy medzi okresnými mestami Spišská Nová Ves a Levoča. Reagoval tak na situáciu, keď Národná diaľničná spoločnosť (NDS) postaví len skrátenú verziu diaľničného privádzača, ktorá sa pripojí na cestu II/533 pred Harichovcami. To bude mať za následok výrazné zvýšenie intenzity dopravy v obci, ktorá je už v súčasnosti značne zaťažená cestnou dopravou.
„Ponúkame ľuďom a kraju riešenia, ktoré stoja na faktoch. Obchvat Harichoviec nie je jednoduchý projekt a nebude hotový zo dňa na deň. Máme však v rukách konkrétne odborné riešenie, o ktoré sa dá oprieť pri rokovaniach so štátom,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Keďže ide o finančne veľmi náročný projekt, v súčasnom nastavení kompetencií a rozpočtov nie je možné, aby takúto investíciu niesol samotný samosprávny kraj. KSK preto podľa Trnku vstupuje do rokovaní s Ministerstvom dopravy (MD) SR, NDS a Slovenskou správou ciest (SSC) o ďalších možnostiach postupu. Cieľom je, aby projekt prešiel do gescie štátu - či už formou spoločnej prípravy dokumentácie so samosprávnymi krajmi alebo úplným prevzatím investičnej prípravy zo strany ministerstva.
Jednou z možností je podľa KSK aj pretriedenie časti cesty II/533 na cestu I. triedy v súlade s národným Strategickým plánom rozvoja dopravy do roka 2030, čo by znamenalo, že by hlavnú dopravnú tepnu regiónu prevzal štát a riešil ju systémovo ako súčasť nadradenej infraštruktúry.
Trnka poukázal na to, že okres Spišská Nová Ves je jedným z mála okresov na Slovensku, cez ktorý neprechádza ani diaľnica, ani cesta I. triedy. „Nemôže byť normálne, aby sa doprava medzi okresnými mestami a diaľnicou riešila po cestách, ktoré patria samosprávnym krajom a nie sú stavané na takú intenzitu premávky. Toto je problém, ktorý presahuje jeden región a potrebuje celoslovenské riešenie,“ argumentoval.
Štúdiu zabezpečila organizácia Dopravná infraštruktúra KSK na základe uznesenia krajského zastupiteľstva. Išlo o viaceré technické varianty preložky cesty II/533 tak, aby doprava neprechádzala obcou, ale bola vedená bezpečnejšie a plynulejšie mimo obytných zón. „Úroveň kvality dopravy na novej komunikácii sme posudzovali výhľadovo do roku 2050, pričom kapacitné posúdenie variantu B s mimoúrovňovým krížením preukázalo kapacitne dostatočné dimenzovanie navrhovaného profilu komunikácie C 11,5/80,“ povedal riaditeľ projekčnej organizácie ISPO Marek Kožuško.
Spracovanie štúdie ocenil starosta Harichoviec Ľubomír Belej, ktorý poukázal na to, že obyvatelia denne znášajú hluk, kolóny aj ohrozenie bezpečnosti.
„To, že sme v krajskom zastupiteľstve v apríli 2024 schválili uznesenie o vypracovaní štúdie na vybodovanie obchvatu, bolo dôležitým strategickým rozhodnutím pre zabezpečenie ďalších krokov k bezpečnej doprave hlavne v obci Harichovce smerom do Spišskej Novej Vsi,“ uviedol primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik.
