Obchvat mesta Senica by sa mohol začať budovať v roku 2025

Senica 5. augusta (TASR) – Obchvat mesta Senica by sa mohol v prípade naplnenia plánov začať stavať v roku 2025. Uviedol to primátor mesta Senica Martin Džačovský po stretnutí so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) Jaroslavom Kmeťom.



Témou stretnutia bola predovšetkým cestná infraštruktúra. "V súčasnosti sa uskutočňuje výberové konanie na rekonštrukciu cesty I/51 v meste Senica. Patrí pod to kruhová križovatka, ale aj ďalšie trasy, ktoré vedú cez mesto. Ak nebudú problémy vo verejnom obstarávaní, rekonštrukcia by sa mohla realizovať ešte do konca tohto roka. Ak nie, tak by sa začalo začiatkom roka 2021," uviedol Džačovský.



Ako ďalej uviedol, riešili sa aj ďalšie problematické úseky v okrese Senica. "Ide o viaceré úseky, napríklad v Jablonici či úsek pred obcou Radošovce. Treba ísť aspoň po častiach, aby sme túto cestu, ktorá má medzinárodný význam, dali postupne do poriadku," doplnil primátor Senice.



Jednou z tém rokovania bol aj cestný obchvat mesta. "Jeho príprava je vo fáze pred vyhlásením verejného obstarávania na novú štúdiu EIA. Jeho ďalšia projektová príprava bude závisieť od poradia v zozname investičných priorít, ktorý aktuálne ministerstvo v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) dokončuje," uviedol odbor komunikácie MDV.



"Nevýhodou je nepripravenosť projektu. Slovenská správa ciest by mala už v septembri urobiť súťaž na zhotoviteľa štúdie vplyvu na životné prostredie. Nasledovať bude doplnenie územného rozhodnutia, ktoré by mohlo byť dokončené do konca roku 2021. Potom bude na rade majetkové vyrovnanie jednotlivých pozemkov, na ktorých by mal obchvat stáť. Podľa prepočtov ministerstva je zatiaľ začiatok výstavby plánovaný na rok 2025," spresnil Džačovský.



Ako doplnil, okrem cestnej infraštruktúry sa na stretnutí preberali aj možnosti investovania finančných príspevkov do zariadení sociálnych služieb a možnosti financovania bytov a rekonštrukcie bytového fondu. "Zúčastnení rokovali aj o budovaní cyklotrás či rozvoji cestovného ruchu, ktoré by zvýšili kvalitu života obyvateľov v danom regióne," doplnil odbor komunikácie MDV.