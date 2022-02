Obchvat obce Plavnica stavajú už 2 roky, hotový by mal byť v roku 2023

Plavnica 2. februára (TASR) – Obchvat obce Plavnica v Staroľubovnianskom okrese stavajú už dva roky. Nová cesta, ktorá zníži dopravné zaťaženie územia, by mala byť hotová na budúci rok. Starosta obce Rastislav Grich pre TASR potvrdil, že odhadom sa zníži počet áut aj o 80 percent. „V podstate cez obec budú chodiť len naši obyvatelia a tiež ľudia smerujúci na Šambron a Bajerovce,“ zdôvodnil.



Hlavnou výhodou novej cesty je podľa neho najmä zníženie počtu kamiónov tranzitujúcich cez obce. Tie majú najmä v zime problém vyjsť prudký Plavnický kopec a často tam dochádza k zápcham. Rozsiahle stavebné práce na úseku cesty I/68 s dĺžkou viac ako 5,7 kilometra prebiehajú od februára 2020. „Myslím si, že všetko je v poriadku, tak ako každá stavba, aj táto prináša svoje nevýhody, najmä prašnosť, hluk a blato na cestách, ale zatiaľ je všetko v norme,“ zhodnotil starosta.



Projekt v hodnote viac ako 28,2 milióna eur realizuje pre Slovenskú správu ciest Združenie Eurovia SK – Doprastav. Cesta spája obec Mníšek nad Popradom a mesto Prešov a tvorí hlavný komunikačný koridor severnej časti Prešovského samosprávneho kraja. Okrem toho je súčasťou dopravného spojenia medzi Slovenskom a Poľskom. Úsekom denne prechádza približne 10.000 áut.



„Preloženie cesty si vyžaduje presun inžinierskych sietí a úpravu potokov Ľubovnianka, Šambronka a Jasenok. Zreguluje sa tiež rieka Poprad a upravia sa aj oba jej brehy. Ponad túto rieku povedú dva mostné objekty. Súčasťou novej komunikácie bude spolu šesť mostov vrátane mosta ponad železničnú trať a tri križovatky – Ľubovnianske kúpele, Hajtovka a Plavnica,“ priblížila hovorkyňa zhotoviteľa Simona Tančáková. Dodala, že v rámci stavebných prác sa dohromady použije viac ako 34.000 ton nového asfaltu a zrekonštruujú sa komunikácie s celkovou rozlohou 42.000 štvorcových metrov. Asfaltom sa pokryje vyše 75.000 štvorcových metrov plochy. „Pri obci Plavnica sa vybudujú aj protihlukové steny s celkovou dĺžkou 948 metrov,“ doplnila Tančáková.



Výstavba nového obchvatu obce Plavnica si doteraz nevyžadovala obmedzenie dopravy na ceste I/68. Stavebné práce totiž prebiehali mimo nej. Na jar 2022 sa začnú práce na budovaní križovatiek Plavnica a Ľubovnianske kúpele a dôjde aj k búraniu cesty prvej triedy. Doprava sa obmedzí do jedného jazdného pruhu s obojsmernou premávkou a bude riadená svetelnou signalizáciou.



„Vďaka výstavbe tak pribudne komunikácia s dostatočnou kapacitou, prinesie so sebou skrátenie dĺžky cesty a času jazdy, redukciu prevádzkových nákladov, časovú úsporu cestujúcich, zníženie dopravnej nehodovosti a spoločenských strát z hluku a emisií,“ upozornila Tančáková s tým, že zároveň sa zabezpečí rýchlejšie prepojenie na cestu III/3138 do obcí Hajtovka a Sulín, respektíve celkovo do siedmich obcí v regióne.