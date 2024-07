Obchvat Tvrdošína odovzdajú do užívania do konca roka 2025

Tvrdošín 31. júla (TASR) - Úsek rýchlostnej cesty R3 medzi Tvrdošínom a Nižnou na Orave odovzdajú do užívania do konca budúceho roka. Pre TASR to v stredu potvrdili z komunikačného odboru Národnej diaľničnej spoločnosti.



Oravská R3 mala byť pôvodne hotová v roku 2023, termín dokončenia však vlani posunuli. Kontrolný deň na stavbe totiž potvrdil potrebu úpravy technológie a nutnosť banského prieskumu. Podľa diaľničiarov boli dôvodom mimoriadne zložité geologické pomery horninového masívu.



Celková dĺžka úseku R3 je 5,6 kilometra. Bude na ňom 11 mostov a viac ako 1800 metrov protihlukových stien. Výstavba obchvatu Tvrdošína sa začala v marci 2021. Úsek odľahčí mesto od tranzitnej dopravy, motoristom prinesie skrátenie času jazdy.