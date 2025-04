Obchvat vo Vranove nad Topľou sa začne výstavbou kruhového objazdu

Vranov nad Topľou 24. apríla (TASR) - Vo Vranove nad Topľou by sa už čoskoro mohla začať výstavba kruhového objazdu, ktorý bude prvou etapou dlhoočakávaného obchvatu mesta. Po štvrtkovom pracovnom stretnutí s predstaviteľmi samosprávy a správy ciest to uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý). Podľa jeho slov o projekte už rokoval aj so štátnou tajomníčkou ministerstva dopravy, ktorá prisľúbila zaradenie objazdu medzi priority rezortu.



„Vranov nad Topľou ako soľ potrebuje druhý vstup a výstup z mesta, pretože dopravná situácia je dlhodobo komplikovaná,“ zdôraznil Migaľ. Financovanie by podľa neho malo byť zabezpečené z rozpočtovaných zdrojov ministerstva dopravy, no možná je aj podpora z eurofondov.



Primátor Ján Ragan potvrdil, že v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom už pripravili projekt severného obchvatu, ktorý by výrazne odľahčil dopravu najmä pri vstupe do mesta od Prešova. „Sme v štádiu, keď sú vysporiadané pozemky, projekčné práce sú spracované a stavebné konanie môže byť ukončené v priebehu tohto roka. Nič nebráni tomu, aby sa o rok v tomto čase už stavalo,“ dodal Ragan.



Výstavba celého obchvatu by si mala vyžiadať približne 20 miliónov eur a pravdepodobne prebehne po etapách. „Novým obchvatom by vznikla nová cesta, nový most cez Topľu pri Čičavke a nová kruhová križovatka pri benzínovej pumpe. Jednoznačne by sa odľahčila doprava,“ dodal primátor.



Na pracovnom stretnutí uviedli aj, že na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR nedávno podpísali projekt v hodnote takmer osem miliónov eur na rekonštrukciu osvetového centra vo Vranove nad Topľou. Po jeho obnove sa do budovy presťahuje knižnica. Diskusia sa zároveň dotkla aj plánovaných projektov mestského domu kultúry aj samotného mesta.