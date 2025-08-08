< sekcia Ekonomika
Retort dopravy: Obchvaty Pezinka a Modry reagujú na súčasný stav
Autor TASR
Bratislava 8. augusta (TASR) - Výsledná žiadosť o určenie obchvatu Pezinka a Modry za strategickú investíciu reflektuje na priority z pohľadu riešenia nevyhovujúcej dopravnej situácie práve v týchto mestách formou odklonenia tranzitnej dopravy z ich intravilánov. Ministerstvo dopravy (MD) SR to uviedlo v súvislosti s návrhom, ktorý zaradilo vo štvrtok (7. 8.) do pripomienkového konania.
Rezort zdôraznil, že pri predložení žiadosti o určenie projektu za strategickú investíciu postupuje podľa zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete. „Je potrebné zdôrazniť, že existujúca cesta II. triedy č. II/502 je najfrekventovanejšia cesta II. triedy na Slovensku. Podľa celoštátneho sčítania intenzity cestnej dopravy z roku 2022 dosahovala priemerná denná intenzita na jednotlivých úsekoch približne 12.000 až 17.000 vozidiel za 24 hodín,“ pripomenul rezort v súvislosti s cestným ťahom cez obe mestá.
Z cieľa, ktorý má znížiť súčasnú nadmernú dopravnú záťaž a jej sprievodné javy vychádza podľa ministerstva preto i opodstatnenosť strategickej investície. „Po zrealizovaní projektu sa eliminujú negatívne vplyvy cestnej dopravy - hluk, prašnosť a emisie výfukových plynov v obytných zónach. Investícia podporí regionálny rozvoj a vytváranie nových ekonomických príležitostí,“ upozornil rezort s tým, že takáto investícia spĺňa podmienky verejného záujmu podľa zákona o strategických investíciách.
Obchvaty Pezinka a Modry, ktoré sú časťou plánovaného obchvatu obcí Malokarpatska, by mali získať status strategickej investície. Obchvaty oboch miest majú odkloniť tranzitnú dopravu z nadmerne zaťaženej cesty II/502. Plánované investičné výdavky predstavujú 194.924.043 eur s DPH, pričom financovanie má byť viaczdrojové. Vyše trojkilometrový obchvat Modry s dvomi pruhmi sa podľa návrhu má začať robiť v októbri 2026, vyše sedemkilometrový obchvat Pezinka so štyrmi pruhmi majú začať stavať v januári 2028. Doba výstavby každého úseku je odhadovaná na 24 mesiacov.
