Občianska platforma: Štát nemôže diskriminovať neziskové organizácie

Bratislava 9. novembra (TASR) - V demokratickej spoločnosti je diskriminácia neziskových organizácií na základe predmetu ich činnosti či subjektívneho rozhodnutia neprijateľná. Uviedla to Občianska platforma pre demokraciu v súvislosti so zmenou podoby vyplatenia rodičovského dôchodku. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) uviedol, že bude možné rodičom pomáhať iba poukázaním časti zaplatenej dane z príjmu.



Pre mimovládne organizácie s ušľachtilým cieľom nájde rezort podľa Tomáša dotačné schémy na to, aby financie nielen dorovnal, ale aj pridal. "Mimovládne organizácie, ktoré ovplyvňujú politický a spoločenský život na Slovensku, majú svojich štedrých donorov v zahraničí," povedal v stredu (8. 11.) minister práce.



Podľa Občianskej platformy pre demokraciu neexistuje ušľachtilý a neušľachtilý občiansky sektor. Namiesto navrhovania zložitých kompenzačných mechanizmov, ktoré zaťažia štát aj organizácie, stačí nesiahať na systém asignácie 2 %. Štát nesmie robiť rozdiely medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami, ak dodržiavajú ústavu a zákony.



"Asignácia je transparentná, počas celého cyklu riadne kontrolovaná štátom, ponúka občanom možnosť slobodne sa rozhodnúť a zvyšuje kvalitu práce, komunikácie i zdravej konkurencie medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami," uviedla riaditeľka Via Iuris a predstaviteľka Občianskej platformy za demokraciu Katarína Batková.



Dôkazom, že asignácia je využívaný a efektívny nástroj, je zvyšujúci sa záujem občanov o ňu. Hlavná časť financií pritom ide podľa Batkovej do oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a kultúry.