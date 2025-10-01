< sekcia Ekonomika
Občianska spoločnosť vyzýva na moratórium na nové spaľovne odpadu v EÚ
Stopäťdesiatšesť organizácií občianskej spoločnosti zaslalo spoločný list predsedníčke Ursule von der Leyenovej, komisárom EÚ a národným ministrom.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Stopäťdesiatšesť organizácií občianskej spoločnosti zaslalo spoločný list predsedníčke Ursule von der Leyenovej, komisárom EÚ a národným ministrom, v ktorom vyzývajú na okamžité moratórium na schvaľovanie a výstavbu nových spaľovní odpadu v celej EÚ. K tomuto listu sa pridali aj viaceré organizácie so Slovenska vrátane občianskeho združenia (OZ) Znepokojené matky, ktoré vedú kampaň proti spaľovni odpadu v bratislavskom Slovnafte. Informovala o tom Ivana Nemethová, urbanistka z OZ Znepokojené matky.
Organizácie podľa nej upozorňujú, že snaha zastaviť výstavbu spaľovní nie je len o zastavení znečisťovania, ktoré je rizikové pre zdravie ľudí v konkrétnych lokalitách, ale ide o širší problém v celej EÚ, pretože rozširovanie kapacít ide proti spoločným cieľom v oblasti klímy a obehového hospodárstva.
Spresnila, že signatári pod vedením organizácie Zero Waste Europe (ZWE) varujú, že EÚ už čelí významnej kríze nadmernej kapacity v oblasti spaľovania odpadu, keďže existujúce zariadenia sú schopné spracovať najmenej 60 miliónov ton komunálneho odpadu. Rozširovanie spaľovania naruší hierarchiu odpadu EÚ a ciele obehového hospodárstva, pretože uzamkne členské štáty do modelu lineárneho nakladania s odpadom s vysokými emisiami.
List podľa Nemethovej tiež pripomína politikom, že spaľovanie je čoraz viac považované za klimatickú záťaž. Nedávne štúdie poukazujú na vysokú uhlíkovú náročnosť spaľovania, ktorá často prevyšuje uhlíkovú náročnosť fosílnych zdrojov energie pre značné množstvo plastov vo zvyškovom odpade. Výstavba nových spaľovní dnes by znamenala pre Európu desaťročia zbytočných emisií skleníkových plynov, čo je v priamom rozpore s cieľmi Zeleného dohovoru EÚ a klimatickou neutralitou.
„Naša snaha a petícia proti výstavbe spaľovne Slovnaftu v Bratislave nie je NIMBY (obyvatelia, ktorí sú proti výstavbe, pozn. TASR), ale upozorňujeme, že predimenzované kapacity tejto a ďalších spaľovní komunálneho odpadu idú priamo proti legislatíve a záväzkom Slovenskej republiky. Spaľovne produkujú a vypúšťajú toxické látky, ktoré škodia životnému prostrediu a miestnym ľuďom. Medzi nimi sú látky označované za ‚najhoršie z najhorších‘, pričom vedecké poznatky jednoznačne potvrdzujú ich nebezpečnosť napriek tomu, čo tvrdí priemysel. Zavedenie moratória je nevyhnutné preto, aby sme v Európe dali prioritu zdraviu a efektívnym riešeniam pred ziskom veľkých korporácií,” dodala Nemethová.
