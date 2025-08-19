< sekcia Ekonomika
Obdobia sucha zvyšujú v Nemecku záujem farmárov o pestovanie sóje
Za posledné zhruba desaťročie sa rozloha pestovania sóje v Nemecku zvýšila o takmer 157 %.
Autor TASR
Wiesbaden 19. augusta (TASR) - Opakujúce sa obdobia sucha spôsobujú, že nemeckí farmári rozširujú plochy, na ktorých pestujú sóju. Za posledné zhruba desaťročie sa rozloha pestovania sóje v Nemecku zvýšila o takmer 157 %. Uviedla to v utorok agentúra DPA, ktorá zverejnila údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.
Podľa štatistikov vlani pestovalo sóju zhruba 4500 nemeckých fariem, pričom celková rozloha dosahovala 40.500 hektárov. Na porovnanie, v roku 2016, čo je prvý rok evidovania príslušných údajov, pestovalo sóju zhruba 2400 fariem, a to na rozlohe menšej než 15.800 hektárov.
Napriek tomu je rozsah pestovania sóje v porovnaní so pšenicou stále veľmi nízky. Pšenicu, ktorá je naďalej v Nemecku dominantnou plodinou, pestovali farmári v minulom roku na rozlohe zhruba 2,6 milióna hektárov.
Nemeckí farmári okrem toho postupne rozširujú plochy, na ktorých je v období sucha možné využiť závlahy. V rokoch 2009 až 2022 sa rozloha pôdy so závlahou rozšírila v krajine takmer o štvrtinu na 791.800 hektárov. Stále je to však malé percento, keďže z celkovej rozlohy poľnohospodárskej pôdy v Nemecku predstavuje iba 4,8 %.
