Obec Bánov vyjadrila nesúhlas s výstavbou Industrial Park Šurany

Bánov/Šurany 21. júna (TASR) - Samospráva i mnohí obyvatelia obce Bánov nesúhlasia s výstavbou Industrial Parku v Šuranoch. Podľa starostu obce Miloša Rybára je vyslovenie zásadného nesúhlasu výsledkom verejného zhromaždenia, ktoré sa v Bánove konalo 18. júna.



Nový priemyselný park by mal vzniknúť v meste Šurany v okrese Nové Zámky, v katastrálnom území Šurany, Nitriansky Hrádok a Bánov. Vzniknúť by tu mali dve výrobné haly, pričom výrobná kapacita každej je projektovaná na 10 gigawatthodín (GWh), celkovo teda 20 GWh pri trojzmennej prevádzke. Predstavuje to približne 60 miliónov batériových článkov za rok v rámci prvej fázy.



Podľa starostu obce Bánov bolo na verejnom zhromaždení sformulovaných niekoľkých desiatok argumentov v neprospech projektu a tiež konkrétnych a zásadných pripomienok, ktoré vyplývajú z predložených dokumentov k posudzovanému zámeru. "Vzhľadom na neúmerne krátky čas na pripomienkovanie tohto zámeru, ktorý významne zasiahne nielen do environmentálneho prostredia obce a jej okolia, ale bude mať aj zásadný vplyv na poľnohospodárstvo a kvalitu života občanov Bánova, sa občania obce aktivizovali v pomerne krátkom čase, a to aj s podporou starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva," skonštatoval Rybár.



Ako zdôraznil, medzi argumentmi, ktoré boli sformulované na verejnom zhromaždení obyvateľov Bánova, sa uvádza, že obec nebola prizvaná na žiadne prípravné rokovania súvisiace s investičným projektom. Zároveň sa v stanovisku konštatuje, že priemyselný park má stáť v priestore, ktorý patrí k najúrodnejším poľnohospodárskym oblastiam Slovenska. "V širšom okolí posudzovaného zámeru sa nachádza niekoľko termálnych a minerálnych prameňov a vzhľadom na masívny odber vody sú nedostatočne identifikované dosahy pri využití technickej vody a dosahy na okolité vodné zdroje. Investičný zámer, navyše, neprihliada na platný a schválený dokument zmeny a doplnky k územnému plánu obce Bánov číslo dva a tri," pripomenul Rybár.



Obyvatelia obce v stanovisku sformulovali viaceré obavy z vplyvu investície na životné prostredie, na chýbajúce analýzy dosahov výstavby priemyselného parku na dopravu a život obyvateľov regiónu. "Všetky uvedené skutočnosti a mnohé ďalšie zistenia sú súčasťou oficiálnych nesúhlasných stanovísk obce Bánov, ako aj občianskej iniciatívy, ktoré podporilo niekoľko stoviek občanov Bánova a niektorých iných okolitých miest a obcí svojimi podpismi. Budú zaslané na Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosť o životné prostredie v určenom termíne do 24. júna," uviedol starosta obce Bánov.