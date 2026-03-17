Obec Čečejovce získala stavebné povolenie na výstavbu kanalizácie
Autor TASR
Čečejovce 17. marca (TASR) - Čečejovce v okrese Košice-okolie získali stavebné povolenie na odkanalizovanie obce. Ako pre TASR uviedol jej starosta Lukáš Macák, peniaze na výstavbu chcú získať z eurofondov, na spolufinancovanie si plánujú zobrať úver vo výške 800.000 eur. Ak sa zdroje podarí získať, s prácami zhruba za 9,66 milióna eur by sa podľa neho mohlo začať na budúci rok.
Stavba má riešiť kanalizáciu obce Čečejovce, s výnimkou miestnej časti Seleška, a to odvedením splaškových vôd do čerpacej stanice Čečejovce - Mokrance. Táto čerpacia stanica dopraví splaškové vody do výtlačného potrubia v Mokranciach a následne do čistiarne odpadových vôd (ČOV) v Moldave nad Bodvou. Súčasťou stavby sú aj kanalizačné prípojky od uličnej stoky po hranicu nehnuteľností.
Celková dĺžka gravitačnej splaškovej kanalizácie má byť viac ako 9,6 kilometra. Výtlačné potrubie má byť v dĺžke okolo 240 metrov. Projekt počíta so 650 prípojkami. „V Čečejovciach žije okolo 2200 obyvateľov. Sme jedna z mála obcí v rámci okresu, ktorá získala právoplatné stavebné povolenie na kanalizáciu, je to veľká vec. Trvalo nám to šesť rokov. Bolo to náročné aj pre vysporiadanie pozemkov,“ skonštatoval Macák.
Stavbu má realizovať združenie firiem Doprastav - Ekosvip. Zmluva o dielo, zahŕňajúca aj prípravu projektu, bola uzavretá v roku 2023 na sumu okolo 9,42 milióna eur s DPH. Podľa starostu plánujú uzavrieť dodatok k zmluve, ktorým sa aktualizuje výška DPH. Ďalšie navýšenie ceny zatiaľ nie je plánované.
Starosta verí, že obci sa podarí získať nenávratný finančný príspevok na celú stavbu naraz. V prípade úspešnosti by sa práce mohli začať približne o rok. Ak sa s prácami nezačne do dvoch rokov, stavebné povolenie stratí platnosť. Na základe neho musí byť stavba ukončená do konca februára 2032. Podľa zmluvy so zhotoviteľom by však výstavba mala trvať dva roky. „Máme veľkú výhodu v tom, že nemusíme riešiť ČOV, ale robíme prečerpávačku,“ skonštatoval starosta.
Pripomenul, že výstavba si vyžiada dopravné obmedzenia. „Doprava na hlavnom ťahu cez obec, kde denne prejde 25.000 áut, bude vedená v jednom pruhu. V rannej špičke očakávame kolóny z oboch strán - podľa mňa dlhé aj niekoľko kilometrov,“ povedal s tým, že v prípade realizácie prác budú obyvateľov aj vodičov včas informovať.
