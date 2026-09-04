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Obec Diviaky nad Nitricou začala s výstavbou nových nájomných bytov
Na realizáciu projektu poskytli ŠFRB a MD SR obci podporu v podobe úveru v celkovej výške 3.777.340 eur a dotácie vo výške 2.167.620 eur.
Autor TASR
Diviaky nad Nitricou 4. septembra (TASR) - Možnosti bývania v Diviakoch nad Nitricou v okrese Prievidza sa rozšíria, obec v piatok poklepaním základného kameňa začala s výstavbou komplexu nových nájomných bytových domov. Výstavbu objektov s 54 bytmi podporí Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) spolu s Ministerstvom dopravy (MD) SR, celkové náklady dosiahnu takmer šesť miliónov eur, informovala TASR PR manažérka ŠFRB Diana Lukáčová.
„Za každým novým bytom je viac než len stavba. Je za ním človek, rodina a predstava o mieste, ktoré bude môcť nazývať domovom. Teší nás, že aj v Diviakoch nad Nitricou môže vďaka podpore ŠFRB vzniknúť 54 nových nájomných bytov a ďalší priestor pre ľudí, ktorí chcú svoj život budovať práve vo svojom regióne,“ uviedol generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka.
Na realizáciu projektu poskytli ŠFRB a MD SR obci podporu v podobe úveru v celkovej výške 3.777.340 eur a dotácie vo výške
2.167.620 eur. „Súčasťou projektu je aj podpora technickej vybavenosti a pozemku. Celkové náklady na výstavbu a súvisiace náklady podporené ŠFRB a MD SR dosiahnu 5.944.960 eur,“ doplnila Lukáčová.
Priblížila, že financovanie zo ŠFRB je nastavené dlhodobo, úver bude poskytnutý s úrokovou sadzbou vo výške jedného percenta a lehotou splatnosti 40 rokov.
„Za každým novým bytom je viac než len stavba. Je za ním človek, rodina a predstava o mieste, ktoré bude môcť nazývať domovom. Teší nás, že aj v Diviakoch nad Nitricou môže vďaka podpore ŠFRB vzniknúť 54 nových nájomných bytov a ďalší priestor pre ľudí, ktorí chcú svoj život budovať práve vo svojom regióne,“ uviedol generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka.
Na realizáciu projektu poskytli ŠFRB a MD SR obci podporu v podobe úveru v celkovej výške 3.777.340 eur a dotácie vo výške
2.167.620 eur. „Súčasťou projektu je aj podpora technickej vybavenosti a pozemku. Celkové náklady na výstavbu a súvisiace náklady podporené ŠFRB a MD SR dosiahnu 5.944.960 eur,“ doplnila Lukáčová.
Priblížila, že financovanie zo ŠFRB je nastavené dlhodobo, úver bude poskytnutý s úrokovou sadzbou vo výške jedného percenta a lehotou splatnosti 40 rokov.