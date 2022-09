Obec Kováčová pre infláciu nerobí opatrenia a ani nevypína osvetlenie

Kováčová 27. septembra (TASR) – Obec Kováčová vo Zvolenskom okrese pre infláciu zatiaľ nerobí podstatné opatrenia a ani nevypína verejné osvetlenie. TASR to potvrdil starosta obce Ján Izrael s tým, že systém umožňuje regulovať intenzitu svetla, a tým znižovať spotrebu.



Pripomenul, že v prípade pohonných látok sú v súčasnosti najmä zvýšené náklady na údržbu komunikácií a verejných priestranstiev. "Tu budú upravené položky v rozpočte obce," spomenul. Podľa neho vyššie náklady na energie budú mať vplyv na zvýšenie bežných výdavkov, pričom bežné príjmy sa nezvýšia. "Z tohto dôvodu bude obec musieť niektoré plánované bežné výdavky buď znížiť, alebo vypustiť," podotkol.



Zdôraznil tiež, že obec má vďaka súťaži dodávateľov elektriny a plynu do 31. decembra tohto roka. "Dodávateľ elektriny si od júla 2022 uplatňuje dodatočnú položku nad rámec pôvodnej zmluvy, celkovo sa obci zvýšia náklady na elektrinu v roku 2022 asi o desať až 15 percent," informoval s tým, že úspory v spotrebe elektriny dosahujú podľa starostu vďaka smart systému verejného osvetlenia. Dodal, že je to aj vďaka zníženiu spotreby elektriny na vykurovanie, svietenie a ohrev vody v budove obecného úradu, ktorý je po rekonštrukcii. Iným prípadom je však Základná škola s materskou školou v Kováčovej. "Tá je samostatným odberateľom elektriny a plynu. Tu je zvýšenie cien podstatné, presnú výšku však nevieme," konštatoval a doplnil, že ak s financovaním zvýšených cien nepomôže štát, tak to prejde na plecia obce. "Už teraz sa v škole vykuruje menej," pripustil.



Izrael poznamenal, že od štátu očakáva zastropovanie cien energií a najmä v prípade škôl dofinancovanie zvýšených výdavkov.