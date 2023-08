Obec Kriváň obnovuje školskú jedáleň, investícia je vyše 160.000 eur

Kriváň 19. augusta (TASR) - Obec Kriváň v Detvianskom okrese v súčasnosti kompletne obnovuje školskú jedáleň s kuchyňou svojej základnej školy. Priestor z hygienických dôvodov nanovo rekonštruujú. TASR to povedal starosta Imrich Paľko s tým, že celková investícia je vyše 160.000 eur.



Ako ďalej uviedol, stavebné práce zahŕňajú novú kanalizáciu, elektrinu, kúrenie, obklady i podlahy. Pribudnúť má aj nové zariadenie. Práce sú podľa jeho slov počas celých letných prázdnin, stihnúť by ich chceli do začiatku školského roka. "Ak sa to však nepodarí, prvé dva týždne budú mať žiaci suchú stravu. Nemal by to byť žiadny veľký problém," objasnil starosta. Dôvodom je podlaha, ktorú keď vylejú, potrebuje určitý čas a zrieť. Informoval, že investíciu hradí obec zo svojho rozpočtu.



V Kriváni je tiež v pláne obnova a modernizácia kultúrneho strediska. Rekonštrukciou priestorov kinosály chcú vytvoriť vhodné podmienky pre účinkujúcich a návštevníkov spoločenských podujatí v Kriváni. Na projekt získala samospráva sumu 180.000 z eurofondov.



Starosta poznamenal, že pre zvýšenie cien energií prišli samospráve vyššie faktúry za minulý rok. "V novom roku sa nám však podarilo uzavrieť s plynármi novú zmluvu. Samozrejme, že už nie je taká, ako bola predtým," spomenul s tým, že ceny sú desaťnásobné. Pre príspevok 200 eur na dieťa, ktoré presadila v minulosti vláda, prišla obec podľa Paľka tento rok o 140.00 eur. "Vlani to bolo o 40.000 a sú to čísla, ktoré nie sú nahraditeľné. Miestne dane za pozemky sme síce zvýšili, nie je to však dostatok na to, aby nám to nahradilo," ukončil.