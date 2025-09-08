< sekcia Ekonomika
Obec Lopašov čoskoro začne s kolaudáciou nového prepojenia vodovodu
Autor TASR
Lopašov 8. septembra (TASR) - Obec Lopašov (okres Skalica) začne v piatok (12. 9.) s kolaudáciou druhej časti druhej etapy prepojenia vodovodu Senica - Holíč za viac ako 780.000 eur s DPH. Cieľom projektu je získanie dostatku pitnej vody pre obec. TASR to uviedol starosta obce Marián Bederka.
Projekt zahŕňal stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody, kanalizácie a vodoinštalácie či montážne práce. Zhotoviteľom je spoločnosť Unistav s cenovou ponukou 786.445,44 eura s DPH. Samospráva na projekt získala financie z Envirofondu.
Zo zverejneného zámeru vyplýva, že projekt sa týka obcí Rovensko, Sobotište, Rohov, Rybky, Častkov, Koválovec, Oreské, Radošovce, Lopašov, Chropov, Holíč, Senica, Trnovec, Dubovce a Popudinské Močidľany (okresy Senica, Skalica), ktoré sa postupne napájajú.
Bederka súčasne informoval o vyhlásení verejného obstarávania na tretiu časť vodovodu, obec sa uchádza o finančný príspevok z Envirofondu.
