< sekcia Ekonomika
Obec Parchovany začína s modernizáciou základnej školy
Parchovany získali na projekt dotáciu cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
Autor TASR
Parchovany 15. augusta (TASR) - Obec Parchovany v okrese Trebišov začala s modernizáciou a debarierizáciou miestnej základnej školy. Súčasťou projektu je aj vybudovanie nového multifunkčného ihriska. Celková výška oprávnených výdavkov projektu s využitím eurofondov je zhruba 358.000 eur. Stavebné práce sa začali tento týždeň, čo TASR potvrdil starosta obce Marián Hazuga.
Parchovany získali na projekt dotáciu cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu tvorí 92 percent nákladov, zvyšných osem percent v objeme necelých 29.000 eur financuje obec z vlastných zdrojov.
„V rámci rekonštrukcie postavíme novú exteriérovú učebňu biológie s dažďovou záhradou, zmodernizujú a debarierizujú sa toalety na poschodí, osadí sa schodolez v interiéri budovy, kompletne sa zrekonštruuje trieda na fyziku a techniku, plus sa zakúpia pomôcky na vyučovanie a k vchodu do školy je naplánovaná rampa pre imobilných a stavebné úpravy vchodu,“ priblížil starosta.
Verejné obstarávanie na stavebné a rekonštrukčné práce robila obec ešte koncom minulého roka. Uspela v ňom firma Sport Play so sumou 271.000 eur s DPH. Zvyšok rozpočtu pôjde na vybavenie a didaktické pomôcky. Na prácach sa podľa starostu bude ako subdodávateľ podieľať aj novozaložený obecný sociálny podnik v Parchovanoch, ktorý projektu dá sociálny aspekt a zvýši zamestnanosť v obci.
„Ako bývalého telocvikára ma teší aj fakt, že sa vybuduje nové multifunkčné ihrisko s tartanovým povrchom a mantinelmi, ktoré bude slúžiť na rôzne športy najmä našim žiakom, ale aj obyvateľom obce,“ skonštatoval Hazuga.
Parchovany získali na projekt dotáciu cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu tvorí 92 percent nákladov, zvyšných osem percent v objeme necelých 29.000 eur financuje obec z vlastných zdrojov.
„V rámci rekonštrukcie postavíme novú exteriérovú učebňu biológie s dažďovou záhradou, zmodernizujú a debarierizujú sa toalety na poschodí, osadí sa schodolez v interiéri budovy, kompletne sa zrekonštruuje trieda na fyziku a techniku, plus sa zakúpia pomôcky na vyučovanie a k vchodu do školy je naplánovaná rampa pre imobilných a stavebné úpravy vchodu,“ priblížil starosta.
Verejné obstarávanie na stavebné a rekonštrukčné práce robila obec ešte koncom minulého roka. Uspela v ňom firma Sport Play so sumou 271.000 eur s DPH. Zvyšok rozpočtu pôjde na vybavenie a didaktické pomôcky. Na prácach sa podľa starostu bude ako subdodávateľ podieľať aj novozaložený obecný sociálny podnik v Parchovanoch, ktorý projektu dá sociálny aspekt a zvýši zamestnanosť v obci.
„Ako bývalého telocvikára ma teší aj fakt, že sa vybuduje nové multifunkčné ihrisko s tartanovým povrchom a mantinelmi, ktoré bude slúžiť na rôzne športy najmä našim žiakom, ale aj obyvateľom obce,“ skonštatoval Hazuga.