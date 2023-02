Obec Staré Hory neuhradí upomienky za nezaplatené energie, nemá z čoho

Staré Hory 26. februára (TASR) – Jasné riešenia a reálnu, adresnú pomoc pre samosprávy očakávajú zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) od utorňajšieho (28. 2.) stretnutia s dočasne povereným predsedom vlády Eduardom Hegerom (OĽANO). Mnohé obce sú pre neriešenie situácie a schválenú legislatívu v permanentnom strese a finančnej neistote, niektoré, ako malá obec Staré Hory v Banskobystrickom okrese, dokonca už pred kolapsom.



"Od nášho dodávateľa elektrickej energie nám prišli v januári vyúčtovacie faktúry. V roku 2022 našu obec stála energia 26.225 eur, zálohy na rok 2023 sú vystavené na sumu 101.112 eur," konštatoval pre TASR starosta Starých Hôr Marián Gajdoš. "Zdroje na zaplatenie tejto sumy jednoducho nemáme. Napriek vyhláseniam vlády, po nezaplatení sumy preddavkov inkasom pre nedostatok finančných prostriedkov mám od tohto týždňa na stole upomienky," zdôraznil Gajdoš s tým, že aktuálny stav v dodávke elektrickej energie a plynu je v rozpore so všetkým, čo odznieva v médiách z úst ministrov a poslancov parlamentu.



Obec vlastné peniaze nemá a úver jej podľa starostu nikto nedá. Pri snahe jednať dostáva odpoveď, že nie je možné rokovať s každou obcou.



Na Slovensku je 526 obcí s počtom obyvateľov do 250 a ďalších 508 obcí s počtom obyvateľov do 500. "Ide o 1034 obcí, kde je problém v tomto momente finančne neriešiteľný. Mnohé samosprávy majú problémy s tým, že finančná pomoc má byť formou refundácie, teda preplatenia úhrad, nakoľko vlastné peniaze v takom objeme nemajú a rovnako majú problém získať úver," reagoval pre TASR ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. Nezabúdajú ani na veľkú skupinu samospráv bez plynofikácie, na ktoré kompenzačná pomoc nemyslí.



ZMOS na tento problém poukázalo nielen žiadosťami a listami adresovanými politikom, ale aj tohtoročnými protestmi, ktoré boli v rôznej forme či už na Starých Horách, alebo koncom januára formou symbolického vypnutia verejného osvetlenia a naposledy protestom pred parlamentom.